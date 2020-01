Terugblik op Wereldeconomisch Forum in Davos: klimaat en groei, van "of-of-verhaal" naar "en-en-verhaal"?

“Dit jaar was klimaat hier zonder enige twijfel hét hoofdthema”, zegt de Antwerpse havenbaas Jacques Vandermeiren. “Vorig jaar bleef dat thema nog een beetje op de achtergrond en was het veel meer gepolariseerd. Dit jaar beseft iedereen dat er iets moet gebeuren. Het niet doen gaat veel meer kosten dan het wel doen. En de gesprekken met industriële topmensen en met overheden gaan nu over hoe gaan we dat doen en niet meer of we dat gaan doen.”



Vooral politieke leiders hebben hier benadrukt dat het ‘en’ is in plaats van ‘of’. Economische groei moet gepaard gaan met zorg voor het klimaat, gebeurt er niets dan wordt die economische groei net bedreigd. Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen heeft in dat opzicht afgelopen week de Europese Green Deal verdedigd.

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel ging donderdag nog een stap verder. De doelstellingen voor de CO2-reductie niet halen, zoals in Parijs is afgesproken, is levensbedreigend voor het Europese Continent, zo waarschuwde ze in Davos. Merkel zei ook te beseffen dat die omslag op korte termijn de Duitse economie kan pijn doen, maar toch is het nodig zei ze.