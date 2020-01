Voor deze 10 beroepen heb je niet langer een diploma nodig als je voldoende ervaring hebt

Het wordt makkelijker om fitnessbegeleider, heftruckchauffeur of onderhoudsmecanicien te worden als je over alle nodige vaardigheden beschikt, maar niet het vereiste diploma hebt. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en haar collega van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hebben een (eerste) lijst klaar met 10 beroepen waarvoor je "competenties" kan laten erkennen die je hebt verworven door een eerdere job, hobby’s, vrijwilligerswerk of zelfstudie.

De 10 beroepen op de lijst zijn knelpuntberoepen, er is veel vraag naar. En werkzoekenden hebben ook vaak wel de vaardigheden om zo’n beroep uit te oefenen, maar ze hebben niet altijd het vereiste diploma. Werkgevers zijn er alvast voor te vinden om dit soort valabele werknemers in dienst te nemen.

Maar die vaardigheden moeten natuurlijk wel zijn wat ze beweren te zijn. Daarom hebben de Vlaamse administraties Werk en Onderwijs criteria opgesteld waarmee vaardigheden zullen worden gecertificeerd. De criteria zijn even streng als die voor onderwijsdiploma’s. Wie de beoordeling goed doorstaat, krijgt een erkende beroepskwalificatie. De huidige lijst van 10 beroepen zal later nog worden uitgebreid.

Dit is de lijst met 10 beroepen: