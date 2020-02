TIJDSLIJN: Hoe het nieuwe coronavirus zich in een mum van tijd heeft verspreid

Voor het eerst is in ons land een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een van de negen Belgen die zondag teruggekeerd is uit Wuhan, de stad waar het virus voor het eerst uitbrak. De besmette persoon vertoont geen symptomen en verkeert in goede gezondheid. Hij verblijft in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, een van de twee referentiecentra in ons land voor mensen die het coronavirus zouden oplopen.

“De betrokken persoon is geïsoleerd en binnen een paar dagen is die persoon virusvrij”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “De patiënt zal wel nog voor de volle 14 dagen onder quarantaine blijven en dan is dit voorbij Het was een goede beslissing om stalen te nemen bij mensen die geen symptomen hadden, want dit was een daarvan.”

China erkent intussen dat ze tekortgeschoten is bij de bestrijding van het coronavirus. De overheid kreeg in de eerste dagen kritiek omdat ze te laks zou zijn opgetreden. De Communistische Partij zegt dat er lessen moeten worden getrokken uit de gebeurtenissen van de afgelopen weken en dat voortaan beter moet worden ingegrepen bij een nationale noodsituatie.