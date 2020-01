Vlaamse regering schuift met centen om 1.700 extra mensen met een handicap te helpen: dit gaat er veranderen

Zo beperkt hij enkele uitzonderlijke procedures. Budgettair het meest ingrijpend is de maatregel dat mensen met een handicap die 5 dagen per week in een instelling verblijven, niet meer meteen een hoger budget krijgen voor 7 dagen verblijf. Als ze in het weekend naar huis gaan, maar hun ouders krijgen het zwaar met die opvang, dan moeten ze voortaan op de wachtlijst voor een hoger budget.

(Lees verder onder de foto)