Hoeveel merels telt u dit weekend? En hoe doet u dat het best?

De vogelexpert verwacht geen grote concentraties van de vink en de keep. Die zitten in strenge winters in grote groepen. Maar door het zachte weer zijn velen alweer vertrokken naar het noorden. Bovendien zijn ze niet geneigd om tuinen in te trekken, bij zacht weer vinden ze genoeg in de vrije natuur.

De distelvink of putter is dan weer sterk in opmars, ook in de stad. Je herkent hem aan de felle driekleur: rood rond de ogen, zwart en geel aan de vleugels.