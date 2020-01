Vrouw op fiets zwaargewond na botsing tussen twee auto's in Moerbeke-Waas

Aan het kruispunt van de Collemansbrug met de Ledestraat botsten twee auto’s tegen elkaar, nadat een van de bestuurders de voorrang had genegeerd. Door de aanrijding werd een van de auto’s naar de vrouw geslingerd, die met haar fiets aan de STOP-streep aan het wachten was om over te steken.

De vrouw belandde onder de wagen, en liep daarbij een zware beenbreuk op. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Ook een van de bestuurders liep lichte verwondingen op.