Vrouw sterft bij woningbrand in Sint-Eloois-Vijve

Bij aankomst van de hulpdiensten hing de woning al vol rook. Het vuur was snel onder controle. Bij het betreden van het huis is dan het slachtoffer gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dat is niet gelukt.

Wat het vuur daar in Sint-Eloois-Vijve veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er is een branddeskundige aangesteld die een onderzoek zal uitvoeren.