VS geeft toe dat er bij Iraanse raketaanvallen in Irak 34 Amerikaanse militairen zijn gewond geraakt

Die Iraanse tegenactie leek aanvankelijk weinig bereikt te hebben en president Donald Trump stelde dat er geen Amerikanen gedood of gewond waren geraakt, "op wat hoofdpijn na". Als gevolg daarvan kwam er geen Amerikaanse vergelding tegen Iran en is de erg gespannen situatie tussen beide landen ietwat afgenomen.

Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, geeft nu toe dat er bij die aanvallen toch 34 Amerikaanse militairen zijn gewond. Ze zouden een hersenschudding hebben opgelopen. Dat is dan misschien niet dramatisch, maar 17 van die soldaten worden nog altijd verzorgd in militaire ziekenhuizen in Duitsland of de Verenigde Staten. Volgens het Pentagon is de verwarring te wijten aan het feit dat de exacte diagnose pas dagen na de aanval is gesteld.