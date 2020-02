Wie is Seckou Ouologuem, de nieuwe stadsdichter van Antwerpen?

Op z'n dertiende is Ouologuem al bezig met spoken word, in de breedste zin van dat woord: eerst rappen met vrienden, later optreden met een hiphopgroepje. Zijn passie evolueert door de jaren heen naar slampoëzie, dankzij performers als de Amerikaan Saul Williams.

Ouologuem wint na die overstap de slamaward van de interculturele beweging Kif Kif en maakt zijn eerste voorstellingen. In 2012 deelt hij het podium met Chris Lomme, voor een poëzievoorstelling over het koloniale verleden van België in Congo.