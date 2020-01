Aantal dodelijke slachtoffers van aardbeving in Turkije loopt op tot 38

Het epicentrum van de aardbeving lag in de provincie Elazig. De beving had een kracht van 6,8 en was voelbaar tot in de buurlanden Syrië, Iran, Georgië en Armenië.

Het officiële Turkse agentschap voor rampsituaties AFAD maakt verder melding van minstens dertig naschokken in de loop van de dag. Er zijn meer dan vierhonderd reddingsteams met zwaar materiaal ter plaatse gestuurd. Ook militaire eenheden zijn ingeschakeld bij de reddingswerken.

Inwoners van de getroffen gebieden die hun huis verloren, zijn ondergebracht in sportzalen en in slaapruimtes voor studenten. Het vriest in de regio, en de reddingswerken verlopen in moeilijke omstandigheden.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft al gebeld met zijn Turkse collega Erdogan om zijn medeleven met de slachtoffers uit te drukken. De Grieken bieden ook hulp aan.

In de Turkse ondergrond komen twee breuklijnen samen, aardbevingen komen er wel vaker voor. In 1999 kwamen bij twee zware aardbevingen in de regio 18.000 mensen om het leven.

