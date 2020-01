CD&V-voorzitter Joachim Coens wil politiek dicht bij de mensen: "Wij, CD&V, staan dicht bij jou!"

Over de federale formatie houdt Joachim Coens het als informateur zo vaag mogelijk. Hij wil "een stabiele regering met aandacht voor de goede verstandhouding tussen de Vlaamse en federale regering". Dit kan worden beschouwd als een vingerwijzing om de N-VA niet los te laten op federaal niveau, diezelfde N-VA die uiteraard een leidende rol heeft in de Vlaamse regering.

Een ander opvallend zinnetje in zijn toespraak ging over Sint-Niklaas, "de stad van collega Conner Rousseau", zijn collega-voorzitter van SP.A. "Misschien moet ik met hem gewoon eens praten over hoe we hier samen uit de oppositie geraken", aldus Coens. Uiteraard heeft hij het in de eerste plaats over Sint-Niklaas, waar CD&V en SP.A in de oppositie zitten, maar misschien alludeert hij ook wel op het Vlaamse niveau, waar CD&V wel, maar SP.A niet in de meerderheid zit.