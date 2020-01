Het nieuwe coronavirus heeft Europa bereikt, maar dat is niet meteen reden tot paniek

Met drie besmettingen in Frankrijk, heeft het nieuwe coronavirus nu ook Europa bereikt. Volgens het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -controle is het ook "waarschijnlijk" dat er in Europa nog meer besmettingen zullen opduiken, de waakzaamheid is dan ook groot. In ons land waren de ogen vanochtend gericht op het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, waar een patiënt was opgenomen die mogelijk besmet was met het virus. Vals alarm zo bleek later. Maar wat is dat coronavirus nu en moeten we ons zorgen maken, nu blijkt dat het virus zich wel degelijk snel verspreidt? Neen. We zetten alles even op een rij.