Correspondente Leen Vervaeke trekt toch spookstad Wuhan binnen, waar coronavirus voor het eerst opdook

Was het makkelijk om in Wuhan te raken, me in de stad verplaatsen blijkt niet zo eenvoudig. Het openbaar vervoer is afgeschaft, en ook Didi (het Chinese Uber) is stilgelegd. Er staan een paar taxichauffeurs voor het station, maar die hebben hun prijzen flink opgedreven. Vooral als ik zeg dat ik naar Hankou wil, het stadsdeel waar de meeste besmettingen hebben plaatsgevonden, gaat de prijs stevig omhoog.

Ik kan uiteindelijk een taxi delen met een man die ook net in Wuhan is uitgestapt. Hij woont in Xi’an, maar is door zijn bedrijf met spoed naar het hoofdkantoor in Wuhan geroepen. Zijn bedrijf ontwikkelt online-onderwijssystemen, en nu er stemmen opgaan om de Chinese scholen langer gesloten te houden en leerlingen online lessen te laten volgen, moeten ze vol aan de slag. "Voor jullie is dit een mooie kans om veel geld te verdienen", opper ik. Maar nee, het bedrijf doet dit gratis, om te helpen in tijden van crisis.