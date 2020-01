Ok, boomer! Daar is Dolly Parton weer: de "Dolly Parton Challenge" laat beste versie van onszelf zien

Duizendpoot Dolly Parton palmde vroeger de covers in van tijdschriften, of het nu met haar boezem was of met haar muzikale of zakelijke talenten (ze heeft onder meer een parfumlijn en bezit een pretpark dat jaarlijks de concurrentie aankan met dat andere Elvis-bedevaartsoord, Graceland).



Deze keer laat Parton spitsvondig van zich horen op sociale media met deze post en het bijschrift "Fiks je een vrouw die álles kan":