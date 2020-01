Eerste fase van afzettingsprocedure tegen president Trump zit erop, Democraten zijn fel: "Een dictator"

Hoofdaanklager Adam Schiff (foto onder) nam als laatste het woord. Schiff begon met zeggen dat hij moe is. "Ik ben uitgeput en kan me alleen maar voorstellen hoe jullie je voelen", aldus de hoofdaanklager. Daarna somde hij overtredingen op die Trump zou hebben gemaakt.



"Of Trump wordt weggestuurd als president, is nu aan jullie", zei Schiff tegen de senatoren, die fungeren als juryleden in het proces. "In de geschiedenis van ons land heeft geen enkele president zo erg geweigerd mee te werken aan een afzettingsonderzoek."