Gent Jazz kan tickets van geannuleerd Sting-concert eindelijk terugbetalen

Gent Jazz heeft van de verzekering een voorschot ontvangen en is nu in staat om alle gedupeerden uit te betalen die gevraagd hadden om hun ticket volledig terugbetaald te krijgen. "Dat bedrag dat we we nu hebben gekregen stelt ons in staat om - mits we er zelf geld bij voorschieten - ervoor te zorgen dat het niet meer het probleem is van onze bezoekers, maar uitsluitend een probleem tussen ons en de verzekeringsmaatschappij", zegt Betrand Flamang van Gent Jazz.

"Iedereen die nu nog zat te wachten op centen, krijgt nu zijn centen", aldus Flamang. Wie gekozen had voor een gedeeltelijke terugbetaling of een compensatie in de vorm van festivalvouchers was eerder al vergoed door Gent Jazz.

Sting zal dit jaar opnieuw naar Gent Jazz komen. Ook Novastar en Van Morrison staan al op het programma.