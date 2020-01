Huishoudelijk werk bijna gelijk verdeeld tussen meisjes en jongens

"Als jonge mensen vroeger trouwden, zagen we bij vrouwen een radicale ommekeer naar veel meer huishoudelijk werk en minder betaald werk, terwijl dat bij mannen omgekeerd was", zei Stafford. "Nu gaat het niet meer om zo'n ingrijpende herverdeling. Vrouwen doen nog steeds meer, maar ze nemen als ze getrouwd zijn niet meer zo veel bijkomend huishoudelijk werk op zich als vroeger."

Het is ook zo dat het totale aantal uren dat aan huishoudelijk werk besteed wordt in de VS tussen 1983 en 2015 gedaald is. Getrouwde koppels verrichten in 1983 gemiddeld 33,3 uur huishoudelijk werk per week tegenover 23,2 uur in 2015. En ook bij de tieners is er tussen 2002 en 2014 een daling van zo'n 35 minuten per week.

Volgens Stafford zit de technologie daar voor iets tussen. In plaats van de vaat met de hand te doen, gebruiken families nu vaker een vaatwasmachine en meer families kopen ook kant-en-klare gerechten.

Het totale aantal werkuren - betaalde werkuren en uren huishoudelijk werk - is zowel voor mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde gebleven tussen 1983 en 2015.

In 1983 besteedden getrouwde mannen gemiddelde 46,5 uur aan betaald en huishoudelijk werk, vrouwen 46 uur. In 2015 werkten mannen in totaal 48,2 uur binnen- en buitenshuis, getrouwde vrouwen 43,6 uur. En aangezien het aandeel van het huishoudelijk werk kleiner geworden is, betekent dat dat in 2015 er meer tijd ging naar werk dat geld in het laatje bracht.

"Het totale volume aan werk is stabiel gebleven", zei Stafford. "We zien een beweging naar betaald werk met een hogere waarde en weg van de routine van het huishoudelijk werk. Door deze verschuiving krijgen we grotere economische bijdragen van vrouwen en een aanzienlijke economische groei."

De studie van Frank Stafford en zijn Chinese collega Ping Li is bekendgemaakt op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Economic Association. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Michigan.