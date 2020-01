Jacht op konijnen in Venezuela loopt tragisch af voor 11 tieners

In Venezuela heerst een diepe politieke en economische crisis. De hyperinflatie heeft er gezorgd voor een hongersnood. Dat een groep kinderen in het landelijke Cagua konijnen probeerde te vangen, is dan ook niet zo verwonderlijk. Wat extra eten op tafel is zeer welkom.

Maar de jacht liep tragisch af. In deze periode van het jaar, na de oogst van het suikerriet, worden de velden in brand gestoken. Konijnen die aan het vuur proberen te ontsnappen zijn een makkelijke prooi. Dertien jongeren probeerden de diertjes te vangen. De sterke wind draaide plots, en de tieners raakten omsingeld door de vlammen. Twee van hen konden ontkomen, al liepen ook zij brandwonden op. Ze zijn opgenomen in het hospitaal voor verzorging. Voor 11 anderen liep het tragisch af, zij kwamen om in het vuur.

De directeur van de forensische politie, Douglas Rico, zegt dat onderzoek nog moet uitwijzen of het vuur per ongeluk ontstaan is of er sprake is van brandstichting. Het ongeluk is donderdag gebeurd.