Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren in Gent actie tegen grootbanken

"Banken zoals Deutsche Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC investeren nog steeds miljarden in fossiele brandstoffen, ontbossing, nucleaire wapens, wapenhandel, bedrijven gelinkt aan kinderarbeid en gedwongen arbeid", aldus Extinction Rebellion.

"BNP Paribas Fortis heeft op dit moment meer dan 3 miljard staan in investeringen die in verband staan met het kappen van het Amazonewoud. Sinds 2016 investeerde ze nog steeds 44 miljard euro in fossiele brandstoffen, meer dan 9 miljard in kernwapenproducenten en 18 miljard in bedrijven met een slechte reputatie op het vlak van mensenrechten."

De actievoerders vatten post voor de bank en brachten met krijt slogans aan op het trottoir. Voorbijgangers en bezoekers van de bank kregen een flyer. "Het is niet de bedoeling de mensen de toegang tot de bank te ontzeggen", zegt woordvoerder Simon Clement. "We willen de mensen wel vertellen wat er met hun geld gebeurt en hen aanzetten om van bank te veranderen."