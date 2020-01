Opnieuw granaataanslag in Deurne: schade aan huis, niemand gewond

Kort na 4 uur deze ochtend was er een luide knal in de Victor De Langhestraat in Deurne, bij Antwerpen. Volgens de Antwerpse politie wijst alles op een granaataanslag.

De ontploffing veroorzaakte schade aan de garagepoort en gevel van een appartementsgebouw, en verschillende wagens die geparkeerd stonden in de straat. Niemand raakte gewond. Ontmijningsdienst Dovo en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse voor een onderzoek. De straat is afgesloten.

Het parket heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd. "Of de ontploffing te maken heeft met geweld in het drugsmilieu, wordt op dit moment onderzocht."