Politie moet traangas inzetten tegen antifascistische betogers in Charleroi

De leden van de nieuwe extreemrechtse partij kwamen bijeen in Montignies-sur-Sambre, waar de nieuwe beweging boven de doopvont werd gehouden. De tegenbetogers kwamen op uitnodiging van de socialistische vakbond FGTB en hadden toestemming van de gemeente om te betogen, op voorwaarde dat ze de toegang tot het gebouw niet versperden.

Maar dat gebeurde wel, aldus de politie. Na vier waarschuwingen heeft die de betogers verdreven, legt woordvoerder David Quinaux uit. Daarbij kwam het tot een confrontatie tussen enkele betogers, leden van de partij en agenten, waarbij de politie traangas moest inzetten. Zeven personen zijn administratief aangehouden.

FGTB-voorzitter Robert Verteneuil reageert misnoegd. "Ik veroordeel het politiegeweld tegen FGTB-militanten die in Charleroi waren verzameld tegen extreemrechts. Geweld inzetten tegen militanten die extreemrechts niet willen zien terugkomen, is onaanvaardbaar", laat hij weten via sociale media.

Eenzelfde geluid bij Germain Mugemengango, de woordvoerder van de Franstalige afdeling van de uiterst linkse PVDA. "De repressie die is ingezet tegen de antifascistische manifestatie in Charleroi vandaag is onaanvaardbaar. De autoriteiten en burgemeester Paul Magnette (PS-voorzitter, red.) hebben de bescherming van de vrijheid van fascisten gekozen, boven het recht van antifascisten om te betogen."

De stad Charleroi zegt in een reactie dat ze de politie de opdracht had gegeven om ervoor te zorgen dat de betoging niet zou ontsporen. Burgemeester Magnette heeft een rapport opgevraagd over de gebruikte methodes.