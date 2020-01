Chinese president houdt crisisbijeenkomst over coronavirus: "Ernstige situatie" 

Wereldwijd zijn intussen volgens de officiële cijfers ruim 1.400 mensen besmet, de meesten in China waar het virus vandaan komt. De eerste besmettingshaard lag in de grootstad Wuhan. Mogelijk komt de besmetting van een voedselmarkt waar illegaal wild vlees wordt verkocht.

In Europa zijn voorlopig enkel in Frankrijk besmette gevallen gedetecteerd. De situatie van die drie patiënten is niet ernstig en onder controle, klinkt het. Op de luchthaven van Roissy Charles de Gaulle, nabij Parijs, komt er vanaf morgen een medische eenheid om zieke passagiers op te vangen en mensen te informeren. De Franse autogroep PSA gaat zijn personeelsleden en familie uit de regio rond de Chinese stad Wuhan intussen repatriëren.

In België is er voorlopig nog geen corona-geval vastgesteld. Op de luchthaven van Zaventem is men waakzaam, maar extra maatregelen komen er voorlopig niet.