Opera Ballet Vlaanderen viert dit jaar het 50-jarig bestaan van Ballet van Vlaanderen, en doet dat met een eigen productie, "Rasa" heet die. Het is een ballet met musicalallures, en daar speelt een ietwat onverwachte zanger een speciale rol in: Guido Belcanto. "Rasa" zal tot half februari te zien zijn, in Gent en in Antwerpen.