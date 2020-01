De Keniaanse overheid noemt het de ergste sprinkhanenplaag in 70 jaar. Honderden miljoenen woestijnsprinkhanen teisteren op dit moment grote delen van het land. 70.000 hectare aan gewassen zijn al verwoest, als de zwermen niet onder controle geraken zal de voedselzekerheid in gevaar komen. Volgens de Verenigde Naties is er 70 miljoen dollar nodig om de strijd met de sprinkhanen aan te gaan.