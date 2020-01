Waalse boeren voeren actie aan supermarkten: "Koop alsjeblief producten van hier "

"De prijs voor een liter melk in de supermarkt is nu vaak maar de helft van wat je betaalt voor een liter cola. Is dat normaal? En weet je, op melk kan je nog overleven, op cola niet" zegt De Coster als boutade.

De sensibiliseringsacties passen in een lange rij van boerenprotest in ons land, maar ook in alle buurlanden. Wat willen ze bereiken met hun acties? "Ook de politiek moet zijn verantwoordelijkheid nemen. En de grootwarenhuizen, want het is niet toevallig dat daar vandaag actie wordt gevoerd.

"Wat we vooral willen is een prijzenobservatorium" zegt Marianne Streel nog. "Waar in het oog wordt gehouden of de boer een leefbaar inkomen krijgt, en kan ingegrepen worden als dat niet zo is. Op die manier wordt ook duidelijk waar het geld van de consument naartoe gaat." Het is duidelijk, volgens de Waalse landbouworganisaties komt er veel te weinig van dat geld terecht bij de producent.