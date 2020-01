Gemeentediensten van Willebroek slachtoffer van cyberaanval: "Hackers vragen betaling in bitcoins"

Afgelopen nacht is het informaticasysteem van Willebroek het slachtoffer geworden van een cyberaanval, zo meldt de gemeente op haar website. Het probleem werd in een woonzorgcentrum ontdekt, nu moet worden nagegaan hoe breed het informaticasysteem getroffen is.

"Het is wel al duidelijk dat alle computers eruitliggen, alles ligt plat in onze gemeente", zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). "We gaan het even zonder computers en informaticasystemen moeten doen, maar we nemen geen enkel risico wat de veiligheid betreft."

Onder leiding van de burgemeester is de gemeentelijke crisiscel vanmiddag samengekomen. Zij brengen nu de schade, de gevolgen en de mogelijke oplossingen in kaart. "We bekijken bijvoorbeeld waar er extra personeel moet worden ingezet om het zonder informaticasystemen te doen."

De gemeente heeft ook klacht ingediend bij de politie. Wat op dit moment wel duidelijk is, is dat de hackers een betaling in bitcoins vragen. "Maar er is op dit moment geen enkele overweging om tot betaling over te gaan", aldus Bevers.