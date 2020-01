Arts over impact euthanasieproces: "Patiënten bellen mij met de vraag: "Je gaat mij toch niet in de steek laten?""

Zowel kerkjurist Rik Torfs als Raf De Rycke van de Broeders van Liefde willen niet speculeren, maar benadrukken dat (eventuele) druk onaanvaardbaar is. "Als er druk geweest is op het Openbaar Ministerie, dan moet dat tot op het bot worden uitgespit. Druk is absoluut ongeoorloofd in een rechtsstaat", benadrukt Torfs. Tegelijk maakt hij duidelijk: "Mocht er druk uitgeoefend worden op het Openbaar Ministerie, dan vind ik dat geen gratuite beschuldiging. Als men dat niet kan hardmaken, moet men erover zwijgen. Als men wel bewijzen heeft, moet men daar werk van maken." Dat beaamt De Rycke: "We weten het niet, en misschien gaan we het nooit weten. Maar de rechtsgang in een rechtsstaat beïnvloeden, dat is not done."