Nationale feestdag in Australië, maar is er wel reden tot feesten nu bosbranden het land al maanden teisteren?

Het is een opvallende en vooral ook gevaarlijke verandering in retoriek. Toen de branden in alle hevigheid om zich heen begonnen te grijpen, was de meest gehoorde beschrijving dat dit "ongeziene omstandigheden" waren. Sinds een paar weken worden die ongeziene omstandigheden beschreven als "the new normal". Een uitspraak als dit houdt een sterk falen in om daadwerkelijk iets aan de situatie te willen veranderen.