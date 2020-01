Boeing stuurt grootste tweemotorig vliegtuig ter wereld de lucht in

De 777X of de 777-9 is het grootste exemplaar van de 777-familie van Boeing. Het toestel biedt plaats aan zeker 406 passagiers en is 76,7 meter lang, het langste passagiersvliegtuig ooit. De 777-9 is ook het grootste tweemotorige verkeersvliegtuig ter wereld. Boeing kreeg al 340 bestellingen binnen en verwacht de eerste 777-9 volgend jaar te kunnen leveren.

Hoe dan ook is de eerste succesvolle testvlucht van 777-9 een opsteker voor Boeing na de problemen met de kleinere 737MAX. Die staat al sinds maart vorig jaar aan de grond na twee dodelijke crashes, in Indonesië en in Ethiopië. Boeing heeft daardoor al miljarden dollar verlies geleden en heeft de productie van de 737MAX zelfs tijdelijk moeten stopzetten. De Amerikaanse vliegtuigbouwer hoopt de 737MAX nog dit jaar weer in de lucht te krijgen.