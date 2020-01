Al 56 doden en meer dan 2.000 besmettingen: "Chinese burgers vrezen zelfs dat aantal besmettingen onderschatting is" 

Het virus verspreidt zich intussen hoe dan ook verder, in Canada is er nu ook een eerste geval opgedoken. Het gaat om een 50-jarige man, die onlangs naar Wuhan gereisd was. De patiënt ligt in stabiele toestand in een ziekenhuis in Toronto. Met Canada meegerekend, is het virus al opgedoken in een tiental landen. In de Verenigde Staten zijn twee nieuwe gevallen opgedoken. Het gaat om iemand uit Los Angeles die terugkwam van een reis naar Wuhan en om een persoon uit de staat Arizona. In totaal zijn er nu vijf coronagevallen in de VS.

(lees verder onder de foto)