De Foyer #18: Koen Geens, het euthanasiedebat en Van Eyck

De politieke nieuwjaarsreceptie van CD&V van afgelopen zaterdag is de laatste in de rij. Vice-premier en minister van Justitie Koen Geens is onze studiogast. We hebben het met hem onder meer over de nieuwjaarsboodschap van zijn voorzitter, de stakingen in de gevangenissen en het euthanasieproces.

Dat proces hield Vlaanderen afgelopen week in de ban. Een debat over het proces en euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden met Raf De Rycke (Broeders van Liefde), Patrick Wyffels (LEIF-huisarts), Ariane Bazan (klinisch psychologe ULB), Rik Torfs (professor Kerkelijk Recht KU Leuven) en Johan Braeckman (professor Wijsbegeerte UGent).



OMG, het Van Eyck-jaar is begonnen! Vrijdag keerde het Lam Gods terug naar de Sint-Baafskathedraal, en meteen starten ook een hele reeks tentoonstellingen en evenementen. Voor de stad Gent een oefening in citymarketing én een mooi visitekaartje voor hun kandidatuur als Culturele Hoofdstad in 2030. Een gesprek met burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD), kanunnik Ludo Collin (rector van de Sint-Baafskathedraal) en Hélène Dubois, die de restauratie van het Lam Gods leidde.



Het Laatste Woord geven we deze week aan VRT-journalist Chris Van den Abeele.