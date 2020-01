François De Smet (DéFI): "CD&V moet ermee stoppen iedereen te gijzelen"

"CD&V moet ermee stoppen iedereen te gijzelen", aldus De Smet op de nieuwjaarsreceptie van DéFI in Nijvel. "Er zijn verschillende coalities mogelijk zonder de N-VA of de CD&V. Als dinsdag blijkt dat CD&V zich niet wil engageren, dan moeten we niet langer kijken naar wat ideaal is, maar naar wat nodig is."

De Smet richt zijn pijlen ook op de N-VA, die volgens hem "nooit zelf uit het spel zal stappen". "Voor zij die nog altijd wachten op de N-VA, herinner ik eraan dat de N-VA op federaal vlak maar twee dingen wil: ofwel regeren met partners die ze kan domineren, ofwel het land onbestuurbaar maken om nadien te kunnen vaststellen dat het land onbestuurbaar is geworden."

Volgens de Défi-voorzitter moet er acht maanden na de verkiezingen afgestapt worden van de premisse dat de regering een meerderheid moet hebben in elke taalgroep. "Met of zonder ons, dat doet er niet toe. En het is legitiem dat men probeert om de CD&V aan boord te houden zodat het evenwicht tussen Franstaligen en Vlamingen leefbaar is."

De Smet herhaalt zijn pleidooi voor een coalitie met de groene, liberale en socialistische families, aangevuld met de 2 zetels van DéFI, of eventueel de 5 van CDH.