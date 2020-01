Gemeentelijke diensten Willebroek morgen weer beschikbaar na cyberaanval: "Typemachines opnieuw uit de kast gehaald"

"Vanuit de back-upsystemen die de gemeente Willebroek in haar werking sowieso heeft en dankzij de flexibiliteit van de medewerkers zal de continuïteit van de dienstverlening verzekerd worden", verzekert de gemeente op de website.

"We hebben alles uit de kast gehaald wat we nog hebben", zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). "Soms zullen we aan de slag gaan met primitievere manieren van werken. We hebben bijvoorbeeld de typemachines opnieuw boven gehaald." Per afdeling zal er ook een computer beschikbaar zijn die niet verbonden is met het getroffen computernetwerk.

Het is nog niet duidelijk wanneer alles weer volledig normaal zal verlopen. De gemeente blijft uitgaan van enkele dagen tot een week. Burgemeester Bevers laat ook weten niet in te gaan op de vraag van de hackers voor losgeld. Er is een klacht ingediend bij de politie.