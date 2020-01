Slangen of zoogdieren? Het blijft onduidelijk welk dier het nieuwe coronavirus verspreidt naar de mens

Op die bewering is echter meteen veel kritiek gekomen, en in een kort artikel in Nature zijn een aantal van die opmerkingen gebundeld.

Zo zei David Robertson, een viroloog aan de University of Glasgow, dat er niets is dat de stelling ondersteunt dat er slangen betrokken zouden zijn bij 2019-nCoV. Hij zei ook dat het onwaarschijnlijk is dat het nieuwe virus een secundaire dierlijke gastheer lang genoeg heeft geïnfecteerd om zijn genoom - zijn genetisch materiaal - aanzienlijk te veranderen, aangezien dat proces een lange tijd in beslag neemt.

Paulo Eduardo Brandão, een viroloog die aan de Universidade de São Paulo in Brazilië onderzoekt of het überhaupt mogelijk is dat coronovirussen slangen infecteren, zei dat het Chinese team geen bewijs had voor het feit dat slangen door het nieuwe coronavirus kunnen geïnfecteerd worden en als gastheer ervoor kunnen dienen. "Er is geen consistent bewijs voor coronavirussen in andere gastheren dan zoogdieren en Aves (vogels)", zo zei hij.

Cui Jie, een viroloog aan het Pasteur Institute van Shanghai zei dan weer dat een zoogdier de meest waarschijnlijke kandidaat is als gastheer.

Cui maakte deel uit van het team dat in 2017 aan SARS verwante virussen identificeerde in vleermuizen uit een grot in de Chinese provincie Yunnan. SARS en 2019-nCoV behoren tot een subgroep van de coronavirussen die betacoronavirussen genoemd wordt. Dergelijke virussen werden enkel in zoogdieren aangetroffen bij veldonderzoek in de nasleep van de uitbraak van SARS in 2002-2003, zei Cui, en niet bij andere dieren. "Dit 2019-nCoV is duidelijk een zoogdiervirus", zo zei hij.

Veel onderzoekers betwijfelen of de dierlijke gastheer of gastheren van 2019-nCoV geïdentificeerd zullen kunnen worden zonder meer veldonderzoek en meer onderzoek in het laboratorium. Ze hopen dat onderzoek op de markt in Wuhan soelaas kan brengen en dat genetische tests op dieren of voorwerpen zoals kooien en kisten van de markt aanwijzingen zullen kunnen opleveren die kunnen leiden tot de identificatie van de gastheer.

De studie van de Chinese onderzoekers van verschillende instituten is gepubliceerd in het Journal of Medical Virology. De kritiek op het artikel staat in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Wiley en de beide artikels.