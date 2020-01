Bedacht Dolly Parton echt zélf haar Instagrampost? En hoe werkt dat juist: celebrity's en hun sociale media?

Slim is om niet uitsluitend met zogenoemde throwbackfoto's (archieffoto's) te werken of officiële persfoto's. "Dan kan werkelijk iedereen zulke accounts creëren", aldus Vicca. Volgens haar moet het een mix zijn.



Glamour en glitter op de rode loper, maar evengoed selfies waarbij de ster ongeschminkt in zijn of haar natuurlijke habitat vertoeft. Of een ongefilterde blik gunt achter de schermen. De ster speelt die foto's dan door of post ze gewoon soms zelf. Het account van Jennifer Aniston (van de serie "Friends") is daar een goed voorbeeld van. Authenticiteit scoort. Dat verschilt met iemand als Iris Apfel (extravagant mode-icoon, 98). Daar gaan de foto's ontzettend vaak over haar samenwerkingen met allerlei merken."