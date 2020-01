Minister van Justitie Geens (CD&V): "Als arts euthanasie uitvoeren en in gifmoord terechtkomen, wens je niemand toe" 

"Medische uitzichtloosheid is een zaak die door de wetgever zelf een beetje beter moet worden ingevuld", vindt Geens. "De medische groep die dat op het terrein moet waarmaken, moet iets beter worden begeleid zodat ze zich geruster kunnen voelen als ze zo'n handeling stellen. Meteen in de gifmoord terechtkomen, is iets wat je niemand toewenst."

"Die term 'psychisch ondraaglijk lijden' is een term die misschien wat nader moet bekeken worden door de wetgever zodat de interpretatie door de rechtspraak gemakkelijker valt", zegt Koen Geens. Het euthanasieproces in Gent toont voor hem ook aan dat het hof van assisen niet de ideale plaats is om veel strafprocessen te behandelen.

"In de euthanesiewet staan geen straffen, maar men komt dan ineens terecht in moord, of zelfs in verzwarende omstandigheid in gifmoord", stelt Geens vast. Hij herhaalt zijn pleidooi om de euthanasiewet te evalueren.

Bekijk hieronder het gesprek met Koen Geens in "De zevende dag":