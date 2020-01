Parket onderzoekt massale vechtpartij tussen jongeren in Londerzeel

Op videobeelden op sociale media is te zien hoe tientallen jongeren afgelopen vrijdag stevig met elkaar op de vuist gingen op een parkeerterrein in Londerzeel, in Vlaams-Brabant. Volgens de lokale politie gaat het om hangjongeren die al langer voor overlast zorgen. "Eerst ging het om licht vandalisme," verduidelijkt Alain Meerts van de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise. "Nu is de groep groter geworden en schuwen ze geen geweld onder elkaar, maar ook niet naar andere burgers toe."

De politie en het parket hebben nu een onderzoek geopend en zijn op zoek naar getuigen en beelden. “Alle getuigen mogen zich melden bij de lokale politie”, zegt Carol Vercarre van parket Halle-Vilvoorde. “Dat geldt ook voor slachtoffers. Iedereen die beelden heeft, mag die ook overmaken aan de politie.”