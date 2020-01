Nederlandse premier Rutte biedt excuses aan voor houding Nederland tijdens Holocaust

Tot nu toe zag de Nederlandse regering geen aanleiding voor excuses voor die houding van de Nederlandse regering ten tijde van de Holocaust.

Een vroegere Nederlandse regering, die van minister-president e regering-Kok had in 2000 wel excuses aangeboden voor de "kille ontvangst" na de oorlog van Joden die de Holocaust hadden overleefd.

Maar nu biedt Nederland dus eindelijk excuses aan voor de rol die de overheid van het land in de Jodenvervolging speelde. In Amsterdam zei minister-president Rutte: "75 jaar na Auschwitz is antisemitisme nog altijd onder ons. Juist daarom moeten we voluit erkennen wat er destijds is gebeurd en dat ook hardop uitspreken", aldus de premier.