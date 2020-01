Wijkagent ontdekt 400 cannabisplanten in woning in Hoeilaart

De ontdekking gebeurde bij toeval. Op vraag van de gemeente legde de wijkinspecteur van de zone een doordeweeks plaatsbezoek af omdat er zich een 19-jarige had ingeschreven die er vermoedelijk niet woonde. “Bij aankomst merkte de politie een man op de oprit die meteen de benen nam”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “De achtervolging werd ingezet, maar de man – die niet op de 19-jarige leek – werd niet gevonden. In de woning troffen de agenten vervolgens een professionele cannabisplantage aan van naar schatting 300 à 400 planten. Het onderzoek werd opgestart maar er zijn momenteel geen verdachten in beeld.”

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Er werden metingen uitgevoerd waarna de kwekerij ontmanteld is met de hulp van de civiele bescherming en elektriciteitsbeheerder Fluvius. Om hen in staat te stellen veilig te werken werd de elektriciteit ook even afgesloten in heel de straat.