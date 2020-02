België haalt landgenoten terug uit Chinese provincie Hubei na uitbraak coronavirus

België gaat zijn landgenoten uit de Chinese stad Wuhan en omgeving evacueren, na de uitbraak van het coronavirus. Dat laat minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) weten aan VRT NWS.



"De 15 Belgen in het getroffen gebied zullen -indien ze het zelf willen- zo snel mogelijk met het vliegtuig naar België worden gerepatrieerd. Deze namiddag is er een vergadering met de Europese Unie, daarna zal Buitenlandse Zaken beslissen of België de repatriëring op zich neemt of in samenwerking met andere landen van de Europese Unie", zegt Goffin.