Billie Eilish is de grote winnaar van de Grammy Awards, emotioneel eerbetoon aan Kobe Bryant

Billie Eilish was op voorhand topfavoriet en kon de meeste van haar nominaties verzilveren. Alles samen behaalt ze 5 Grammy Awards, waaronder Nummer van het jaar met "Bad guy", Nieuwe artiest van het jaar en Album van het jaar met "When we all fall asleep, where do we go?". Dat album valt ook in de technische categorieën nog eens twee keer in de prijzen.