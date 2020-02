Brits Europarlementslid Ellie Chowns over nakende brexit: "Droevig dat ik moet vertrekken" 

Er is teleurstelling om de vele medewerkers en collega’s die ze moet achterlaten, maar ook om de Brexit zelf. “Het Verenigd Koninkrijk heeft niet alleen gekozen voor een scenario dat slechte economische en sociale gevolgen zal hebben voor ons land, maar we keren ook het positivisme de rug toe en dat is arrogant.” Ellie Chowns betreurt dat de Britse Conservatieve regering een ‘race to the bottom’ verkiest boven een geleidelijke weg naar de top.

Toch gaat Chowns niet met een depressief gevoel terug naar de overkant van het Kanaal. Ze heeft nog werk te doen. Ze gaat opnieuw les geven aan de universiteit van Birmingham en in haar eigen kieskring, Herefordshire, tegen de grens met Wales, wil ze zich als verkozen raadslid inzetten voor onder meer klimaatmaatregelen en de bewustmaking daarrond. Maar ze wil ook op nationaal vlak werken aan de verandering van het Britse kiessysteem, dat in haar ogen ondemocratisch is.

"Het is cynisch dat de Brexiteers in het Europees Parlement zeggen dat Europa ondemocratisch is, terwijl eigenlijk alles in het VK ondemocratisch is." Ze noemt een paar aspecten op: de opschorting van het parlement door premier Johnson, "louter en alleen om zijn Brexitplan erdoor te krijgen", het Hogerhuis, met niet verkozen Lords en een regering die verkozen is door een minderheid van de kiezers omdat de winnaar alles binnenrijft.