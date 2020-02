Kobe Bryant: briljante basketter, wereldwijd uithangbord én slimme zakenman

Bryant was er ook al vroeg bij om straffe sponsordeals te sluiten. Al in 1996 haalde hij een contract met Adidas binnen, goed voor van 48 miljoen dollar, gespreid over 6 jaar. Toen dat contract afliep, in 2003, stapte Bryant over naar Nike. Dat leverde hem jaarlijks 10 miljoen dollar op.

Maar in datzelfde jaar kreeg Kobe Bryant plots negatieve publiciteit. Een 19-jarige hotelmedewerkster beschuldigde de 25-jarige basketter van verkrachting. Twee jaar later werd de zaak in der minne geregeld, maar het kwaad was geschied, het blazoen van Bryant was besmeurd. Grote sponsors als McDonald’s, Coca-Cola en Nutella lieten Bryant vallen; Nike pikte de draad in 2005 alweer op.

Terwijl Michael Jordan tijdens zijn carrière minder verdiende dan Bryant, heeft “Air Jordan” dat na zijn carrière ruimschoots goedgemaakt door veel meer te cashen via zijn deal met Nike. Terwijl Bryant na zijn carrière zo’n 16 miljoen dollar kreeg van Nike, heeft Michael Jordan naar schatting al ruim 130 miljoen Nike-dollars binnengerijfd. Opvallend: Bryant wist vooral in China veel klanten te lokken naar Nike. De NBA is daar razend populair. De Amerikaanse superster zag dat potentieel en investeerde uitgebreid in het contact met zijn Chinese fans.