De vijf boeken die het leven van bestsellerauteur Herman Koch hebben veranderd

Louis-Ferdinand Céline is een van de meest vertaalde Franse schrijvers van de 20e eeuw, maar hij schreef ook antisemitische pamfletten. Dat heeft Koch nooit belet om zijn boeken te lezen: "Dat iemand omstreden is, zegt niets over zijn kwaliteiten als schrijver. In een nieuw boek heb ik het zinnetje geschreven: 'Is een moordenaar per definitie een slechte schrijver?' Ik denk van niet."