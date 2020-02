Nu Delphine Boël wel degelijk de dochter van koning Albert II is: wordt ze prinses? En deelt ze in de erfenis?

Neen, allicht niet. Er is discussie tussen experts of ze wettelijk gezien in aanmerking komt voor een prinselijke titel. In 2015 heeft een koninklijk besluit bepaald dat enkel de kinderen en de kleinkinderen van de koning én de kinderen en de kleinkinderen van de kroonprinses deze titel mogen dragen. Ze is noch een kind van koning Filip, noch van prinses Elisabeth, dus komt ze niet in aanmerking. Dat zegt koningskenner prof. em. Mark Van den Wijngaert.

Maar professor Frederik Swennen, decaan van de faculteit Rechten in Antwerpen, wijst op een tweede artikel in datzelfde koninklijk besluit, dat hier van toepassing zou zijn. Als kind van koning Albert II lijkt ze dan toch prinses te kunnen worden.

Hoe dan ook is de discussie allicht academisch, want de advocaten van Delphine hebben al aangegeven dat ze niet geïnteresseerd is in een prinselijke titel.