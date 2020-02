82 doden door coronavirus in China, ook in hoofdstad Peking is een patiënt overleden

Volgens een nieuwe balans van de Chinese overheid zijn er in China nu meer dan 2.900 officieel bevestigde besmettingen met het coronavirus. 82 mensen zijn overleden aan complicaties, voornamelijk oudere mensen die al een zwakke gezondheid hadden. De meeste besmettingen en de meeste doden zijn er in de stad Wuhan en de provincie Hubei, waar het virus ontstaan is. Vandaag overleed ook een patiënt in de hoofdstad Peking. De man was eerder in Wuhan geweest.

De Chinese autoriteiten nemen drastische maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo werd Wuhan, een belangrijk transitpunt voor verplaatsingen binnen China, enkele dagen geleden in quarantaine geplaatst. Er is geen openbaar vervoer en het vlieg- en treinverkeer ligt er stil. Ook in andere Chinese steden gelden strenge beperkingen.