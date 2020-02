"PS geeft verzet tegen opdracht voor De Wever op, maar de kans dat het hem lukt is zeer klein"

Hier en daar lijkt de kloof tussen de grootste partijen wat minder groot dan voorheen. Lorin Parys (N-VA) vertelde eerder vanmorgen in "De ochtend" dat N-VA bereid is om "voor de gepensioneerden iets te doen, binnen een afgesproken budgettair kader". Hij lijkt daarmee in te gaan op de vraag van onder meer de PS om de pensioenen op te trekken. Al wil N-VA in ruil daarvoor wel "institutionele veranderingen". "Details hou ik voor aan de onderhandelingstafel."

