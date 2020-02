Gert Verhulst maakt musicaldebuut in "Vergeet Barbara" rond muziek van Will Tura

"Vergeet Barbara" moet een eerbetoon worden aan "de keizer van het Vlaamse lied", die dit jaar 80 jaar oud wordt. Will Tura schreef eerder al samen met Steve Willaert de muziek voor de Studio 100-spektakelmusical "40-45" en krijgt nu dus een musical cadeau rond een aantal van zijn grootste hits. "Toen Gert Verhulst me vroeg of hij mijn muziek mocht gebruiken om een nieuwe feelgoodmusical te maken, heb ik geen seconde getwijfeld", aldus Will Tura. "Ik heb er dan ook alle vertrouwen in! "