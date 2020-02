Ruzie met uw buur en u wil naar de rechter stappen? Nieuwe wetgeving moet heldere criteria voorzien

Als het in andere gevallen toch tot een ruzie komt – of u zit met een dringende vraag – dan bestaan er vanaf nu duidelijke criteria om met uw klacht naar de rechter te stappen. Zo bijvoorbeeld wanneer u wenst te weten of uw buurman moet bijdragen om een omheining rond uw perceel te plaatsen. Of in het geval van de drummer: hoe laat speelt hij? Hoe vaak? En hoe intens is het lawaai? Die criteria worden nu helder opgelijst volgens Sagaert. "Want mensen klagen al wel eens over geurhinder of lawaaihinder, maar de vraag is dan: gaat deze hinder de normale ongemakken te boven?"