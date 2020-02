DNA-test bevestigt: koning Albert is biologische vader van Delphine Boël

In de mededeling wijst koning Albert II erop dat hij zich sinds de geboorte van Delphine Boël nooit gemengd heeft in familiale, sociale of educatieve beslissingen over haar en dat hij steeds de band heeft gerespecteerd tussen Delphine Boël en haar wettelijke vader. "Meer dan veertig jaar later besliste Delphine Boël om haar wettelijke en socio-affectieve band met haar vader te verbreken en van familie te veranderen. En dat via een lange, pijnlijke procedure, die juridisch contradictoir bleek."